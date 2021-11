Rimini. Momenti di terrore, incendio in palazzina: papà per salvare figlia si ustiona mani e viso

Un phone è stato con tutta probabilità la causa scatenante dell’incendio, che ieri sera ha seriamente danneggiato l’appartamento all’ultimo piano di una palazzina di via Padre Savino Tosi facendo vivere minuti di terrore ad una ragazzina ed al suo papà che si è seriamente ustionato mani e volto. Quando il piccolo elettrodomestico ha preso fuoco e con lui un cuscino in gommapiuma, per salvarli il padre ha preso in mano il cuscino, senza rendersi conto dell’alta infiammabilità. Cosa che ha scoperto quando, nel tentativo di lanciarlo sul pianerottolo di casa, gli si è appiccicato alle mani. I Vigili del fuoco hanno utilizzato un paio di estintori per domare l’incendio che per fortuna non si era ulteriormente propagato. Con un’ambulanza di Romagna soccorso padre e figlia sono stati accompagnati al pronto soccorso. L’incendio per oltre un’ora ha fatto restare senza luce le abitazioni della zona.