Rimini. Momenti di paura: rapina auto e investe due persone. Colpi di pistola in aria per fermarlo

Tanta paura a Rimini con due persone investite e spari per fermare l’investitore a bordo di un’auto rubata. La rapina di un’auto questa mattina in piazza Marvelli poteva finire davvero in dramma. Protagonista un uomo descritto fra i 50 e i 60 anni si è impadronito di una Ford Fiesta minacciando il proprietario. Per scappare il soggetto ha investito una ragazza preso di striscio un uomo. Per fortuna nessuno di loro ha subito gravi conseguenze. Inseguito dalle volanti il malvivente ha travolto tavoli e sedie su un marciapiede. Gli agenti hanno anche sparato alcuni colpi in aria quando l’uomo ha abbandonato il veicolo scappando a piedi per poi essere poco dopo arrestato.