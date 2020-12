Festeggiano il Natale in anticipo i tre fortunati vincitori di tre premi da 100mila euro, lo speciale superEnalotto SuperStar che di premi ne ha messi in palio ben 100. Tre di questi se li è aggiudicati la provincia di Rimini e in particolare sono stati vinti a Morciano di Romagna, nella Tabaccheria Gambuti di via Ronci; a Rimini, nella Tabaccheria Cecchini di via Marecchiese; e a Verucchio, nel Tabacchi Lotto di via Casale.