Rimini. Morì in Piazza Malatesta: si procede per omicidio colposo, a breve le conclusioni post autopsia

Condividi l'articolo









C’è ancora da capire con assoluta certezza se l’infarto sia stato precedente o successivo alla caduta: di certo i cartelli di pericolo li hanno messi dopo. Fatto che che tratto in inganno da un gradone per via della scarsa illuminazione il 28 settembre scorso cadde in piazza Malatesta e morì il 5 ottobre in ospedale a Rimini, senza aver ripreso conoscenza. Resta questa l’ipotesi più probabile per spiegare le ragioni del decesso di Attilio Gambetti. Il consulente della procura si è preso ancora del tempo per una risposta definitiva. Subito dopo l’autopsia ha parlato di “arresto cardiocircolatorio in un soggetto che ha subito un trauma cranico”. Per depositare le conclusioni ha sessanta giorni di tempo. Per adesso il fascicolo aperto a carico di ignoti con l’ipotesi di omicidio colposo.