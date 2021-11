Rimini. Morta la 18enne vittima di incidente: deceduta in ospedale dopo 5 giorni di agonia

Non ce l’ha fatta Farah Sfar Hancha: la ragazza è morta a causa delle gravissime lesioni riportate dopo essere rimasta coinvolta nel tremendo incidente stradale venerdì sera a Viserbella mentre si trovava in bicicletta con una amica. La ragazza era ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del “Bufalini” dove era arrivata in condizioni disperate e, nonostante l’impegno dei medici, e nel pomeriggio del 30 novembre ha avuto un improvviso peggioramento che ha causato il decesso. Il sinistro si era verificato in via Grazia Verenin: la 18enne era stata trasportata d’urgenza in ospedale e subito le sue condizioni erano apparse gravi a seguito dell’impatto con una vettura.