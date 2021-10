Rimini. Morto dopo caduta in piazza Malatesta: Procura apre fascicolo per omicidio colposo

Condividi l'articolo









La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: questo il reato ipotizzato al momento a carico di ignoti, aperto dalla Procura della Repubblica a seguito della morte di Attilio Gambetti, il pensionato di Reggio Emilia, morto nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Infermi dov’era ricoverato dallo scorso 28 settembre dopo essere caduto con la propria bicicletta da un gradone della nuova piazza Malatesta. Un atto dovuto che permetterà anche di far eseguire, probabilmente già oggi, l’autopsia e comprendere finalmente le cause e le eventuali responsabilità di questa immane tragedia.