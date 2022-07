Rimini. Morto mentre tornava a casa dal lavoro padre di famiglia 45enne

Condividi l'articolo

E’ morto mentre tornava a casa dal lavoro Mattia Buscarini, padre di famiglia 45enne, morto lunedì a Cervia in un incidente stradale per cause in corso d’accertamento. L’uomo era in sella al proprio maxi scooter Honda e stava percorrendo viale Volturno con direzione Ravenna-Cesenatico quando ha perso il controllo del mezzo. Al momento non è stato possibile accertare se ad innescare la tragedia sia stata una distrazione, un guasto meccanico o per un malore del conducente. La notizia della tragica scomparsa ha colpito Santa Giustina dove vivono i genitori di Mattia. Tanti i messaggi e le testimonianze d’affetto, così come il cordoglio per la drammatica perdita. Nella giornata di oggi intanto dovrebbe arrivare il nulla osta per la celebrazione delle esequie.