Rimini. Moto turismo in Italia materia di studio all’Università

“Il fenomeno del moto turismo in Italia in tutte le sue sfaccettature diventa oggetto di approfondimento accademico da parte dell’Università di Bologna”. Così esordisce Mirco Urbinati, patron di Transitalia Marathon e Italian Challenge, i due grandi eventi di moto turismo in Italia di carattere internazionale. Le due importanti manifestazioni diventano quindi un case study per il Campus riminese dell’Ateneo grazie al pluriennale successo e alle competenze organizzative che vengono messe in campo. Di qui la decisione per Minoa Group di finanziare una ricerca sul moto turismo in Italia al Cast (il centro studi avanzato sul turismo). Grazie all’accordo verranno anche realizzate due tesi di laurea, una triennale e una magistrale, sul moto turismo in Italia, a seguito di un periodo di tirocinio da svolgersi presso la società. A sovrintendere il tutto sarà la Professoressa Presutti, coordinatore del Corso di Laurea in tourism, economics and management. I risultati delle ricerche frutto dell’accordo verranno esposti durante la prima edizione del grande evento dedicato al mototurismo che si terrà a Riccione, nell’aprile 2021. Mirco Urbinati si è distinto, negli anni, per la dedizione e la capacità di promuovere il turismo, la conoscenza del territorio nonché delle eccellenze eno-gastronomiche del paese. A seguito di una lunga esperienza come sportivo di successo nel mondo del rally, ha quindi fondato Minoa Group: agenzia di comunicazione, fornitore di servizi ma, soprattutto, di gestione e organizzazione eventi. Transitalia Marathon e Italian Challenge rappresentano il fiore all’occhiello della società, così come un punto di riferimento per gli appassionati di adventouring e per altri organizzatori alle prime armi. Ne sono conferma le iscrizioni lampo e le lunghe liste d’attesa, come la vasta community che ne è nata negli anni. Contatti Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web MotoTurismoItalia o la pagina Facebook MotoTurismoItalia oppure utilizzare i seguenti riferimenti: mob. +39 351 8750542 email: info@mototurismoitalia.com