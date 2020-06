La movida nel centro di Rimini regge l’urto delle nuove regole. Dalle 21 come noto scatta il divieto per i locali di vendere bevande da asporto per evitare che i clienti acquistino una birra e passino la serata a berla in piedi, creando possibili assembramenti intorno alle tante attività del centro storico. La conferma della bontà dell’iniziativa arriva dal fatto che sono state elevate una trentina di multe quando settimana scorsa erano state pià del doppio ovvero 64.