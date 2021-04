Un uomo di 62 anni è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena. E’ entrato nella stalla per dare da mangiare a un vitellino, di razza chianina, nato pochi giorni fa. Fatto sta che la vicina mucca lo ha scaraventato a terra e poi gli è passata sopra. Sul posto i carabinieri di Novafeltria che hanno ricostruito quanto accaduto e allertato la Medicina del lavoro. Il 118 ha invece trasportato il 62enne al nosocomio cesenate: non sarebbe in gravi condizioni ma ha rischiato grosso.