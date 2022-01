Rimini. Multa con l’autovelox illegittima: Comune condannato a risarcire automobilista

Condividi l'articolo

Le multe fatte dall’autovelox in via Settembrini sono illegittime, quando non vengono notificate immediatamente, sul posto, dagli agenti della polizia locale. Lo ha stabilito il tribunale di Rimini, accogliendo il ricorso presentato da un avvocato di Cattolica. Il multato era stato proprio lui, l’1 luglio. La sanzione gli era arrivata per posta a casa, un mese dopo. Ma l’avvocato si è impuntato, deciso a non pagare “perché quell’autovelox fisso in quella strada, per le caratteristiche di via Settembrini, è irregolare”. Fatto sta che il Giudice ha condannato il Comune a risarcirlo della la sanzione e delle spese legali, per un totale di 1.232 euro. La sentenza è di luglio, ma la delibera con cui l’amministrazione ha previsto la spesa per il risarcimento è di pochi giorni fa. Previsto comunque il ricorso.

(foto generica e d’archivio)