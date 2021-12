Rimini. Muore a 27 anni dopo l’infarto che lo ha colto mentre sciava

Condividi l'articolo

Andrea Gavagna, di Santarcangelo, è morto ad appena 27 anni nell’ospedale di Trento dopo l’infarto che lo aveva colpito qualche giorno fa mentre sciava a Madonna di Campiglio. Il giovane soffriva da tempo di problemi al cuore. Un’operazione di qualche mese fa sembrava aver risolto tutti i problemi per il ritorno ad una vita normale. Purtroppo, non è stato così. Gavagna era molto conosciuto a Santarcangelo ed anche a Rimini. Seguiva il calcio ed anche le partite del basket riminese.

Tanti i messaggi di cordoglio ad iniziare dal sindaco di Santarcangelo Alice Parma. “Ciao Andrea, ti saluto come sempre col sorriso. Quel sorriso che ha declinato perfettamente la tua sensibilità verso gli altri. Hai vissuto con entusiasmo, una presenza e una vivacità incredibili con la famiglia e con gli amici, sempre sul pezzo al lavoro, da vero tifoso nello sport. Avevamo tutti tirato un sospiro di sollievo con quel saluto fuori casa dagli amici alla fine della tua battaglia. Ma ora purtroppo quel male ha colpito improvvisamente e ti ha portato via. Ti abbracciamo per l’ultima volta, stringendoci intorno alla tua famiglia, ai tuoi amici, a chi ti ha conosciuto e ti ha voluto bene. Ciao Gavino”

Anche Filippo Sacchetti assessore e amico di Andrea esprime il suo cordoglio. “Ogni parola esce a fatica. Ma anche questo è uno spazio per salutarci. Sei stato un punto di riferimento generoso con gli altri che non si è mai tirato indietro e che ha tenuto insieme gli amici, la famiglia, i colleghi e tutti quelli che avevano Santarcangelo nel cuore. Come te. Ti saluto con questa foto, una serata fatta insieme in agosto, in giro di notte finché ce n’è.”