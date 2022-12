Condividi l'articolo

Francesco Bordone, 48 anni, residente a Bologna ma originario di Modena, uno dei due cadaveri ritrovati in un’abitazione di Serramazzoni nel’Appennino modenese. La vittima era balzata agli onori delle cronache riminesi nel 2017 come il rapinatore mascherato per aver messo a segno diversi colpi, tra cui uno particolarmente efferato alla gioielleria “Marchini” di Marina Centro, nei Compro oro della città e per i quali era stato condannato a 5 anni di reclusione nel 2018.