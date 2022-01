Rimini. Muore durante videochiamata: a nulla valgono i pronti interventi di rianimazione

Condividi l'articolo

Stava chiacchierando al telefono e il suo cuore ha smesso di battere. La tragica scomparsa, avvenuta durante una videochiamata con un’amica, lascia attonita Rimini, città di origine di Chiara De Lucia, 28 anni. E’ morta lo scorso 11 gennaio, nella città di Guildford, nella regione del Surrey (Inghilterra) dove stava lavorando come ricercatrice dopo aver studiato all’Università di Bologna. Secondo quanto riporta la stampa locale la ragazza non aveva patologie pregresse e svolgeva di frequente attività sportiva. Chiara era rientrata in Inghilterra lo scorso 9 gennaio, dopo aver trascorso il periodo di Natale in Italia. Durante la tragica telefonata, a nulla è servito il pronto intervento e i tentativi di rianimazione. Sarà l’autopsia a chiarire i motivi del decesso. I funerali si svolgeranno a Rimini, ma la data deve essere ancora definita.