Condividi l'articolo

Bellariva è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Davide Bagnoli, 40 anni. “Davidone”, come lo chiamavano gli amici scout era considerato da tutti il “gigante buono”. Lunedì non si è più risvegliato, ed è morto nel sonno nel suo letto. Non ancora fissati i funerali.