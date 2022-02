Rimini. Muore sulla Marecchiese dopo un incidente frontale con un camion

Condividi l'articolo

Tragedia attorno alle 7.45 sulla Via Marecchiese, poco dopo l’abitato di Villa Verucchio in direzione Novafeltria. Per cause in via di accertamento, un furgone ha invaso la corsia opposta provocando un impatto frontale con un camion. L’autista del furgone è morto e il passeggero al suo fianco è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto oltre al 118 anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco. Traffico rallentato e inevitabili disagi per la circolazione. Al vaglio i fatti, forse potrebbe esserci un malore improvviso alla base del dramma.