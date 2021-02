Rimini. Musei in diretta: giovedì 4 febbraio si celebra l’omaggio all’arte di Renè Gruau

Il prossimo ‘viaggio virtuale’ ha compre protagonista René Gruau, uno dei più importanti disegnatori di moda del Novecento, nato a Rimini il 4 febbraio del 1904. Per festeggiare il compleanno, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Rimini nel giorno dell’anniversario della nascita dedicherà una diretta streaming alla sua raffinata e celebre produzione grafica.

L’appuntamento è per giovedì 4 febbraio alle 18 quando la storica dell’arte Michela Cesarini illustrerà in diretta le opere che compongono il fondo riminese dedicato a Gruau: disegni, manifesti e litografie ideate per reclamizzare gli abiti di noti stilisti francesi, quali Dior e Balmain, i cosmetici Rouge Baiser, i tessuti delle industrie italiane Bemberg e Trasformazioni Tessili, gli spettacoli di celebri locali parigini. Un viaggio nella bellezza della figura femminile, rappresentata ridente, elegante, ricca di charme e maestra di seduzione.

Per seguire la diretta: facebook.com/RiminiMusei.