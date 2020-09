RIMINI. Music Academy, domenica 13 settembre Random sale in cattedra nell’Open Day dell’accademia

La Music Academy Rimini riapre i battenti e lo fa con una grande carica e un ospite speciale,

Random. A presentare l’enorme voglia di ricominciare, un video dove i protagonisti assoluti sono gli

allievi.

Domenica 13 Settembre (alle 15:00) è in programma l’OPEN DAY per presentare al popolo degli

appassionati e di chi già frequenta la scuola, tutti i nuovi corsi, i workshop e i progetti che si

svilupperanno durante il nuovo anno accademico 2021/2021.

“È stato un anno complicatissimo come per tutti, quando a Febbraio abbiamo dovuto spegnere la

macchina e lasciare a casa oltre 200 ragazzi, ci colse uno sconforto mai provato prima – racconta Luca

Red, project manager e fondatore della scuola, insieme a Claudio Caselli e Max Monti _ Una cosa che

gli allievi non meritavano, ritrovarci con le stanze vuote e gli strumenti spenti è stato un momento che

non dimenticheremo. Proprio per questo abbiamo deciso che quest’anno sarà un anno pieno di

iniziative, ancora più mirate a far crescere i ragazzi”.

Nella massima sicurezza, Music Academy Rimini garantirà per questo nuovo anno accademico, corsi di

strumento solo individuali, aggiungendo figure e mezzi sempre più all’avanguardia e di qualità. Accanto

ai singoli settori degli strumenti musicali, i corsi saranno dedicati naturalmente al canto e al settore Dj e

Producer.

NOVITA’ 2020

Tra le novità assolute, Music Academy ha realizzato un nuovo studio di registrazione al piano inferiore

e una sala convention di oltre 150 posti, con più spazi e maggiore sicurezza.

Per ogni iscritto è in programma il corso Social Management Artist che darà la possibilità a tutti gli

allievi dell’accademia di capire come funzionano i social e come usarli, quali contenuti creare per

rendersi disponibili e interessanti sulle App di condivisione che oggi sono il quotidiano, soprattutto per le

nuove generazioni.

Novità anche nel settore canto, con una docente d’eccezione. “Abbiamo dato uno slancio anche al

settore canto, introducendo una figura a livello nazionale unica: Antonella Pepe – continuano i fondatori

– Capo cori del Festival di Sanremo da tanti anni, ma anche backing vocal di una miriade di dischi che

hanno fatto la storia (da Claudio Baglioni a Eros Ramazzotti), la sua storia è davanti agli occhi di tutti.

Pepe insieme alla nostra Vocal Coach darà vita a un corso di canto per chi vuole fare il possibile perché

questo percorso possa un giorno diventare un vero lavoro”.

E la Music Academy Rimini da quest’anno introduce anche corsi di supporto che serviranno a dare

consapevolezza agli allievi di come il mestiere all’interno del mondo della musica, non si ferma solo

davanti a una occasione, di cosa ci sta dietro a un grande artista, quali professionisti orbitano intorno al

talento, far capire a questi ragazzi che una strada da percorrere ci sarà sempre, anche non dovesse

passare dal primo sogno di cantare o suonare. “La musica ha bisogno di persone qualificate e preparate

e questa è una responsabilità per noi, e così le vogliamo preparare” conclude Red.

PIONEER SCHOOL

Altra novità assoluta è che da quest’anno l’accademia è diventata ufficialmente una Piooner School,

per il settore DJ. Solo 3 accademie in Italia vantano la collaborazione con un brand che non è solo un

marchio commerciale, ma una visione, il mezzo con cui si può diventare i DJ della prossima generazione.

“Ci teniamo sempre a dire che questa partnership non ha nessun scopo commerciale _ commenta Max

Monti _ è solo ed esclusivamente il mezzo più accreditato nelle consolle di tutto il mondo. E esserne

parte con l’insegnamento, crediamo che sia un prestigio e andrà onorato con l’impegno che da sempre il

settore mette per far crescere i suoi ragazzi”.

L’EVENTO

Il 13 Settembre alle ore 15 nella sala convention dell’accademia si apriranno le porte a chi intende

iniziare un percorso formativo musicale.

Ospite d’eccezione sarà RANDOM, artista giovanissimo di Riccione che in questo momento sta

scalando tutte le classifiche e riscuotendo un enorme successo nazionale. E’ considerato l’artista

emergente più importante del panorama musicale.

Attraverso il suo racconto i ragazzi dell’accademia scopriranno come è accaduto e come si sta

preparando al suo futuro lavorativo. Random offrirà consigli agli allievi della Music Academy Rimini.

Dopo l’incontro si terrà un piccolo live per tutti i presenti.

L’Open Day è un evento privato e si può accedere solo tramite richiesta e invito. All’incontro

saranno ammessi allievi della scuola e persone intenzionate a voler frequentare l’Accademia.

I giornalisti possono fare richiesta di partecipare all’evento per intervistare poi Random.

Info e iscrizioni : Music Academy Rimini – Viale Italia 29 – Mobile e Whatsapp: 3703250579