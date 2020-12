Rimini. Nadia Rossi (Pd) chiede ristori subito per Rimini

Nadia Rossi (Pd) chiede ristori subito per Rimini una delle province più colpite dalla pandemia: il virus ha fermato il settore turistico, cuore pulsante della Riviera, rimasta penalizzata dall’assenza di turisti e viaggiatori. “Da questa fotografia ne esce un territorio ferito, che ha affrontato momenti drammatici dal punto di vista sanitario e ne sta affrontando di altrettanto drammatici dal punto di vista economico. Per questo è necessario un sostegno immediato e serio da parte del Governo: per il comparto alberghiero romagnolo è questione di vita o di morte” spiega il consigliere regionale Nadia Rossi.