Rimini. Nasce lo Sportello D.S.A. (Diversi Stili di Apprendimento)

Nasce lo Sportello D.S.A. (Diversi Stili di Apprendimento)

Il progetto, di cui l’associazione EduAction APS è capofila, è in collaborazione con il servizio di

Neuropsichiatria Infantile dell’Asl ed è sostenuto dal Comune di Rimini attraverso i Piani di Zona. Lo

sportello nasce con la volontà di sostenere ed accompagnare le famiglie nel percorso che si intraprende

nel momento in cui si riceve una diagnosi di DSA.

La diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento giunge a volte già annunciata dalle difficoltà che

abbiamo già notato nei nostri figli, a volte rispecchia le nostre stesse difficoltà, altre volte invece ci

sorprende e ci disorienta perchè completamente inaspettato.

In ogni caso, dobbiamo comunque affrontare, accanto al bambino, questa nuova realtà, consapevoli che il

suo cammino scolastico potrà proseguire positivamente e con serenità, senza alcuna preclusione. È

fondamentale accettare questa condizione e provare a conoscerla meglio, capirne l’origine, le conseguenze

sul vissuto e sullo studio, le prospettive e opportunità di sostegno.

In questo momento lo sportello è disponibile, solo telefonicamente o su piattaforma Zoom.

I contatti sono i seguenti:

dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00

tel. 375 5896 974

email. sportellodiversistili@gmail.com

Lo Sportello offre alle famiglie indicazioni e riferimenti circa:

-le caratteristiche dei Disturbi Specifici di Apprendimento.

-i possibili percorsi di potenziamento attivabili e l’età migliore per farlo.

-gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa scolastica.

-il disagio psicologico derivante dalla frustrazione per gli insuccessi e per la fatica.Il

rapporto con la scuola, con i compagni e con gli insegnanti.

-la legge 170 e le sue implicazioni per il mondo della scuola, e per il lavoro.

Abbiamo pensato anche di creare occasioni di informazione e approfondimento.

I primi 3 incontri online in programma sono:

LUNEDI’ 26 APRILE ORE 21:00 – NUOVE MODALITA’ DI ESAME E CURRICOLO DELLO STUDENTE

LUNEDI’ 31 MAGGIO ORE 21:00 – IMPLICAZIONI DEI DSA – TESTIMONIANZA DI GENITORI E RAGAZZI

LUNEDI’ 28 GIUGNO ORE 21:00 – STRATEGIE PER SOSTENERE I FIGLI NELLO STUDIO

Gli incontri sono ad accesso libero e gratuiti e si svolgeranno online, su piattaforma Zoom. Gli iscritti riceveranno il link di accesso. Per iscriversi, basta compilare il modulo al seguente link:

https://forms.gle/dKtRTKUqDq7aX9b46

Per maggiori informazioni e dettagli:

Antonio Natoli

329 6424881

a.natoli@eduaction-rn.i