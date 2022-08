Rimini. Nasconde in auto 38 grammi di cocaina: arrestato dalla Polizia

Condividi l'articolo

Nasconde in auto 38 grammi di cocaina: arrestato dalla Polizia di Stato

Nella decorsa nottata, gli agenti della Questura di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino domenicano di 36 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, alle ore 03:10, i poliziotti transitando in una via di Marina Centro, notavano lautista di unauto in sosta che cercava di nascondersi al passaggio delle Forze dellOrdine.

Gli agenti, insospettitisi dallatteggiamento dellindividuo, procedevano ad un controllo esteso al mezzo. Lattività svolta ha consentito di rinvenire allinterno del portabagagli dellauto, una scatola contenente un involucro in cellophane di circa 38 gr. di cocaina, un bilancino di precisione e 160 euro in contanti. In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto in attesa del processo per direttissima che si terrà in data odierna presso il Tribunale di Rimini.