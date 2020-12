Rimini. Natale con la neve? Forse

Natale con la neve? Forse. Secondo Arpaer “il campo di alta pressione inizierà a cedere dalla giornata di giovedì per l’approssimarsi di una depressione dal nord-Europa. Giovedì 24 avremo le prime precipitazioni anche a carattere di rovescio sull’area appenninica. Venerdì 25, il rapido transito della perturbazione porterà un temporaneo peggioramento con avvezione di aria fredda e precipitazioni, più consistenti sul settore centro-orientale della regione con possibili nevicate fino a quote collinari. Sabato 26 la depressione sarà transitata portando un temporaneo miglioramento con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in attesa di un nuovo probabile peggioramento da ovest nella giornata di Domenica. Le temperature subiranno una progressiva flessione da Venerdì con valori minimi che nel fine settimana torneranno ad abbassarsi su valori anche inferiori allo zero”.