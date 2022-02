Rimini. Negoziante assolta: vendere magliette contraffatte non è un reato

Condividi l'articolo

Chi mette in commercio magliette di club calcistici palesemente non originali ma regolarmente acquistate come dimostrato da tutta la documentazione fiscale prodotta, non può essere condannata per ricettazione e contraffazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Rimini, che ieri mattina ha assolto una commerciante cinese titolare di un’attività Bellaria Igea Marina.