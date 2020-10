Rimini. Nei guai 4 minorenni pizzicati a fare gare con i monopattini elettrici

Pizzicati a gareggiare occupando anche la corsia di sorpasso della via Carlo Alberto dalla Chiesa. Avevano entrambi un passeggero dietro i due quattordicenni riminesi mentre correvano con i monopattini elettrici noleggiati quando si sono visti raggiungere dalla pattuglia della municipale che gli ha intimato l’alt, mostrando la paletta dal finestrino. 4 le violazioni al Codice della Strada che la pattuglia – impegnata nel controllo del territorio in abiti civili – ha elevato: 2 per velocità non commisurata alle condizioni della strada e 2 per trasporto del passeggero.