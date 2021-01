Rimini. Nei primi 25 giorni di questo 2021 sono state una quindicina le sanzioni della polizia Locale per il mancato rispetto delle normative anti-Covid

Nei primi 25 giorni di questo 2021 sono state una quindicina le sanzioni della polizia Locale per il mancato rispetto delle normative anti-Covid, di cui una decina legate proprio al non corretto utilizzo della mascherina, mentre le restanti per spostamenti non autorizzati. I sanzionati in questo caso sono persone non residenti a Rimini, sorprese in città senza motivo: è il caso di una coppia proveniente da Macerata, “tradita” dalla targa dell’auto su cui viaggiavano, fermati sulla consolare di San Marino mentre erano diretti sul Titano per una scampagnata.

Oppure altre due persone, rispettivamente di Foligno e di Narni, fermate in stazione a Rimini in procinto di andare a fare visita a degli amici. I riminesi sembrano ligi al coprifuoco: chi viene fermato durante i controlli su strada, dopo le 22, nella stragrande maggioranza dei casi è provvisto di autocertificazione che ne motiva lo spostamento.

L’attività della polizia Locale sul versante dell’inosservanza alle disposizioni anti-Covid resta dunque intensa: da marzo scorso sono state oltre 1.680 le pattuglie impegnate nei controlli che hanno portato a oltre 47mile verifiche su persone ed esercizi, all’acquisizione di quasi 14mila autocertificazioni, con un totale di 299 sanzioni e 121 denunce, secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2020.