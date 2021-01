Rimini. Nel 2020 decessi aumentano di 355 unità

Nel 2020 sono nati 1.022 bambini, 6 in meno rispetto al 2019; 495 (-29) le nascite in azzurro e 527 (+23) le nascite in rosa. Per ritrovare un valore così basso di natalità bisogna tornare indietro al 1988 con 1.024 nascite . I decessi aumentano di 355 unità, facendo registrare un totale di 1.951 casi (1.081, +214, per le donne, e 870, +141 per i maschi). Nell’anno della pandemia mondiale, il saldo naturale risultante dalla differenza tra nascite e decessi risulta essere negativo, facendo registrare –929 unità (era di -568 del 2019). L’età media dei decessi dall’anno 2000 è cresciuta di circa 4 anni. Ammonta a 79,90 l’età media degli uomini e a 84,33 l’età media per le donne.