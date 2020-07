Rimini nel nuovo Grand Tour della Lonely Planet alla scoperta dell’Italia

Domenica 5 luglio il team di Lonely Planet sarà a Rimini per ‘girare’ il suo live tour ‘Italia on the road’: un viaggio estivo in 7 tappe, partito a fine giugno, alla scoperta della penisola da nord a sud, tra grandi città e piccole gemme poco conosciute.

Sette regioni, 22 tappe e 3 settimane di viaggio, per raccontare l’Italia giornalmente via web, sui social e sul portate lonelyplanetitalia.it (500.000 visite mensili, mentre giornalmente i profili social di Lonely Planet Italia coinvolgono più di 250.000 follower), seguito passo dopo passo anche dal sito di Repubblica.

Come in tutte le guide Lonely, i percorsi classici sono affiancati ad altri più insoliti, un modo per ricalcolare gli itinerari, trovare nuove ispirazioni in questa estate 2020 e trasformare la vacanza in viaggio attraverso l’aiuto di video, fotografie, consigli e articoli social.

L’ultima tappa emiliano romagnola del team itinerante di Lonely Planet sarà Rimini, la città che la casa editrice della celebre guida ha anche scelto per il terzo anno consecutivo per ospitare, a fine agosto, il festival dedicato a tutti i viaggiatori ‘Ulisse Fest’.

Dopo un itinerario in bici alla scoperta delle testimonianze felliniane in città – nell’anno del centenario dalla nascita del maestro – fra Grand Hotel, Cinema Fulgor, Borgo San Giuliano, porto e Libro dei sogni, ci si sposterà in centro storico fra piazza sull’acqua, Castel Sismondo e teatro Galli per raccontare la riqualificazione e i cambiamenti in corso.

Dopo il volto della città d’arte, ci si concederà un po’ di vita di spiaggia fra walk on the beach al tramonto e aperitivo sulla sabbia con più spazio, più tempo e una spiaggia all’insegna della Dolce Vita. Il racconto dedicato a Rimini sarà on line dall’8 luglio

