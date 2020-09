Rimini. Nel riminese sono sei i nuovi casi di positività al Covid, tutti asintomatici

Nel riminese sono sei i nuovi casi di positività al Covid, tutti asintomatici. L’Ausl ha inserito oggi nei dati del bollettino anche il decesso dell’imprenditore e albergatore 70enne Luigi Battelli. Tornando ai casi di positività, in regione sono 121, con prevalenza di astintomatici (71) sui sintomatici (50). Nessun nuovo ricovero in terapia intensiva, mentre quelli nei reparti Covid salgono di quattro unità.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.933 a Piacenza (+12, di cui 4 sintomatici), 4.156 a Parma (+14, di cui 5 sintomatici), 5.658 a Reggio Emilia (+20, di cui 12 sintomatici), 4.760 a Modena (+17, di cui 5 sintomatici), 6.051 a Bologna (+18, di cui 11 sintomatici), 544 a Imola (nessun nuovo caso rispetto a ieri), Ferrara 1.371 (+11, di cui 2 sintomatici), a Ravenna 1.709 (+15, di cui 6 sintomatici), 1.289 a Forlì (+6, di cui 4 sintomatico), 1.081 a Cesena (+2, di cui 1 sintomatico ) e 2.541 a Rimini (+6, nessun sintomatico).