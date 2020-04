Rimini. Nel Riminese sorpasso dei guariti sui nuovi malati con una vera e propria impennata di guarigioni

Sorpasso dei guariti sui nuovi malati con una vera e propria impennata di guarigioni. Scende il numero dei contagiati e, nei reparti di Terapia intesiva, si vanno liberando sempre più posti letto. I dati della provincia di Rimini indicano che nelle ultime 24 ore si contano 15 nuovi contagiati, che portano il totale a 2.005, e una persona che perso la vita per il Covid-19 per un totale, dall’inizio dell’epidemia, di 202. Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.062 a Piacenza (69 in più rispetto a ieri), 3.157 a Parma (13 in più), 4.660 a Reggio Emilia (47 in più), 3.657 a Modena (27 in più), 4.040 a Bologna (63 in più), 376 le positività registrate a Imola (1 in più), 921 a Ferrara (3 in più). In Romagna sono complessivamente 4.563 (36 in più), di cui 982 a Ravenna (1 in più), 891 a Forlì (11 in più), 685 a Cesena (9 in più), 2.005 a Rimini (15 in più).