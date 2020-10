“Nella gloria dei tuoi santi e beati”. Questo il titolo della 13ª edizione del consueto Concerto per la festività di San Gaudenzo promosso dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con l’associazione Cappella Musicale Malatestiana e con la presenza del vescovo Francesco Lambiasi. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre alle 21 nella cornice della basilica cattedrale di Rimini (Tempio Malatestiano).