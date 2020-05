Rimini. Nella playlist delle canzoni della Caritas c’è anche Cristina D’Avena

La Caritas diocesana raccoglie già una trentina di adesioni musicali per l’iniziativa “Cantando sotto la doccia” che ha lo scopo di raccogliere brani musicali e di trasformarli in un “segno tangibile di vicinanza”, donandoli in forma di playlist alle persone che ogni giorno utilizzano le docce messe a disposizione dalla stessa associazione benefica. I pezzi già arrivati trattano tematiche diverse e appartengono a vari generi musicali e tra le voci che hanno aderito al progetto spiccano anche pezzi da novante come quello di Cristina D’Avena. Che proprio negli anni ottanta e novanta ha cantato le sigle dei cartoni dell’infanzia di tantissime persone che ancora oggi la amano e ricordano con affetto.