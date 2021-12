Rimini. Nessun abuso edilizio al Coconuts: i sigilli vanno tolti

Condividi l'articolo

Abusi edilizi al Coconuts. Assolto Lucio Paesani. Dopo 840 giorni dal sequestro, la proprietà può rimuovere i sigilli alla pista da ballo: i tendoni che permettevano di utilizzare quella fetta del locale per ballare e come ripostiglio in inverno non erano stati montati abusivamente ma a seguito di regolare autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune e avallata dalla Soprintendenza nel 2008 sulla base di una normativa della Regione cambiata molti anni dopo.