Rimini. Nessun saluto fascista al ristorante accusato la scorsa estate

Ricordate la vicenda del presunto saluto fascista in un ristorante del Riminese? La denuncia era partita da una avventice, ma subito dal locale era stato tutto smentito. Una versione, quella dei ristoratori, che ha trovato riscontro nelle indagini dei carabinieri di Rimini. Gli inquirenti dell’Arma, infatti, hanno analizzato le immagini sia della diretta Facebook realizzata dalla presunta vittima che quelle delle telecamere di videosorveglianza che sono piazzate all’interno del ristorante. Secondo quanto emerso, non ci sarebbero riscontri nel racconto fatto dalla donna di origine senegalese e in particolare proprio sul saluto romano fatto dal cameriere. Nei video dunque non si evincerebbe alcun comportamento anomalo del ristoratore che, fin da subito, aveva contestato la ricostruzione della donna.