Rimini, niente comitive insieme alla spiaggia libera

Niente comitive sotto lo stesso ombrellone nelle spiagge libere di Rimini, ma solo famiglie o persone che condividono lo stesso tetto. È quanto si evince alle indicazioni che arrivano dal Comune che sta riorganizzando l’accesso agli arenili senza stabilimenti seguendo le linee guida regionali anti-Covid. Tra le novità anche il rispetto delle distanze di un metro durante le passeggiate sul bagnasciuga e, se questo non sarà possibile, è richiesta la mascherina. Nelle spiagge libere, annuncia il Comune, i bagnanti dovranno posizionare le proprie attrezzature (dall’ombrellone all’asciugamano) ad almeno cinque metri di distanza dai vicini.

Si potrà stare insieme al proprio nucleo familiare o alle persone con cui si condivide la stanza o l’abitazione, mentre bisognerà rispettare il distanziamento dagli altri bagnanti. Nel caso si decidesse di fare una passeggiata, è necessario assicurare una distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti in spiaggia e se non è possibile è richiesto l’uso della mascherina.

Il Comune vaglia inoltre la possibilità di adottare un’applicazione per gestire i picchi di affluenza. “Alla prenotazione con app sarebbe destinata solo una parte della spiaggia e potrebbe rivelarsi utile in caso di eccessiva affluenza per evitare code e assembramenti – annuncia l’assessore al Demanio Roberta Frisoni – Stiamo raccogliendo delle proposte che saranno vagliate nei prossimi giorni”.



