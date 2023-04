Rimini. Niente esenzione vaccino: vigile del fuoco denuncia medico dopo perdita occhio

Un vigile del fuoco di Rimini rischia di perdere un occhio a causa di un’emorragia, e, a distanza di tempo e dopo aver sottoposto a svariate analisi la questione, è pronto a denunciare il medico allergologo che gli aveva negato l’esonero dal vaccino anti-Covid 19. La vicenda diventerà una questione giudiziaria, con denunce e querele a seguito di presunte reazioni avverse ai vaccini Covid-19. I legali di Rimini sono pronti a scommettere che molte segnalazioni diventeranno cause giudiziarie. Solo a Rimini, infatti, ci sono già almeno 40 casi di cittadini riminesi che lamentano di essere stati danneggiati dal vaccino, tra cui il vigile del fuoco che rischia di perdere un occhio.

Il pompiere ha sottoposto la questione ad una perizia medico-legale, che ha accertato la possibilità che la perdita dell’occhio sia da considerarsi tra le conseguenze avverse del siero che gli fu iniettato. L’avvocato del vigile del fuoco sta pertanto preparando una denuncia penale, che sarà depositata nelle prossime settimane in Procura a Rimini, nei confronti del medico allergologo che gli negò l’esonero e non ravvisò rischi per la sua salute.