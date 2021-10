Rimini. Niente green pass: edicola Tribunale resta chiusa

Condividi l'articolo









Green pass obbligatorio per entrare nei luoghi di lavoro: tre i lavoratori respinti in Tribunale perché sprovvisti di certificazione verde. Si tratta di due dipendenti dell’edicola tabacchi, che così è rimasta chiusa per mancanza di personale, e di un altro lavoratore del Palazzo di Giustizia, che sarebbe in attesa dell’arrivo del green pass.