Rimini. Niente mascherina sul treno: finisce davanti al Giudice

Una donna di Rimini è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio dopo aver rifiutato di indossare la mascherina su un treno diretto a Ravenna lo scorso agosto. Nonostante i ripetuti richiami del controllore, la donna ha continuato a negare la richiesta e la polizia ferroviaria è stata costretta a intervenire, fermare il treno e multare la passeggera. Anche se il caso si è già concluso in tribunale, con un rinvio a novembre per una richiesta di risarcimento danni presentata da Trenitalia, la donna rischia una condanna fino a un anno in base all’articolo 340 del codice penale. L’episodio ha causato ritardi per tutti i passeggeri del treno, compresa una donna che ha perso una coincidenza.