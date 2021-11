Rimini. Niente vaccino: odontoiatra sospeso dalla professione si rivolge al Tar contro il Comune di Rimini

Condividi l'articolo









Medico odontoiatra sospeso dalla professione per la mancata vaccinazione anti Covid così come previsto dal decreto legge, ha citato il Comune di Rimini davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna. Il ricorrente, per giustificare il mancato adempimento all’obbligo previsto dalla legge, lo scorso aprile aveva presentato alla direzione generale dell’Azienda Usl un certificato con cui il suo medico di medicina generale sconsigliava al proprio assistito di procedere alla vaccinazione anti-Covid. La documentazione presentata per sostenere l’esonero dal medico è stata però rigettata dall’Azienda. Al momento sono ben 54 i medici e 76 gli infermieri sospesi perché si sono rifiutati di fare il vaccino.