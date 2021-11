Rimini. No al vaccino: sono un’ottantina gli infermieri e 54 i medici sospesi

Condividi l'articolo









Rimini maglia nera per l’andamento della campagna vaccinale e per il numero di operatori sanitari contrari alla vaccinazione sospesi sia dal servizio senza stipendio almeno fino alla fine dell’anno, che dagli ordini di appartenenza. Nonostante qualcuno sia ritornato sulla propria posizione, rimangono circa 130 operatori sanitari (un’ottantina di infermieri e 54 medici) sospesi, pari al 59-60% dei 219 operatori sanitari sospesi in tutto il territorio dell’Ausl Romagna. Ieri mattina tuttavia l’Ordine ha ricevuto tre certificati vaccinali di tre medici che hanno fatto marcia indietro. Cinquantaquattro medici sospesi, però, restano un numero importante.