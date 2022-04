RIMINI. NO VAX IN CORTEO PER RIPRENDERSI LE PIAZZE NEGATE

Condividi l'articolo

ANGELINI (MOVIMENTO 3V) DAI SOCIAL: CI SARÀ ANCORA DA TRIBOLARE (DIRE) Rimini, 1 apr. – Il popolo no vax torna in piazza a Rimini. Il consigliere comunale del Movimento 3V, Matteo Angelini, dai social chiama alla mobilitazione con appuntamento domani, alle 15 all’arco d’Augusto, per un corteo che sfilerà per la città per protestare contro il divieto imposto da sindaco e prefetto alle manifestazioni nelle piazze Tre martiri, Cavour e Malatesta. Dopo l’interrogazione sullo stesso tema presentata nella scorsa seduta di consiglio comunale, Angelini invita dunque a scendere in strada per “riprenderci” le piazze. “Oggi- sottolinea- finisce lo stato di emergenza, ma non è assolutamente così, ci sarà ancora da tribolare parecchio”. Da qui la manifestazione di domani promossa da Movimento 3V, Libertà Rimini e Romagna per la Costituzione. Il corteo “Rimini piazze libere”, senza loghi e aperto a tutti, partirà dall’arco e toccherà le tre piazze per concludersi in piazza Cavour dove prenderanno parola tra gli altri lo stesso Angelini, il filosofo Loris Falconi, l’ex maresciallo dei Carabinieri Vincenzo Drosi, il candidato consigliere per i 3 V Paolo Rocchetti, il sammarinese Carlo Boffa e l’avvocato Luca Ventaloro. L’auspicio è che ci sia bel tempo, ma comunque, conclude Angelini, “quando ci siamo noi il sole splende anche se piove”. Dire