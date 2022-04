Rimini. Non c’è pace per il Coconuts: per il Comune il tendone sulla pista va demolito

Condividi l'articolo

Tendone sulla pista da ballo del Coconuts: come noto il tribunale di Rimini ha dovuto riconoscere non essere un abuso edilizio. I giudici lo hanno stabilito con una sentenza lo scorso 20 dicembre. Eppure a 48 ore dall’ultimo giorno dell’anno, il competente ufficio di Palazzo Garampi, ha notificato alla proprietà l’ordine di demolizione. Decisione contro cui la proprietà ha presentato immediatamente ricorso al Tar dell’Emilia Romagna. Fissata così per prossimo 18 aprile la data del pronunciamento su una vicenda che pare non avere fine.