In arresto un nigeriano di trentaquattro anni senza fissa dimora in Italia con l’accusa di violenza privata e violenza e minacce a pubblico ufficiale (sul posto sono intervenuti gli agenti di una Volante della questura). Il soggetto si è presentato al bancone del bar di un hotel pretendendo da bere, ma quando gli hanno detto di no ha cominciato a dare in escandescenza tirando anche un pugno in faccia a un’amica dell’albergatrice, buttandole giù quattro denti.