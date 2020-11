Rimini. Non paga la retta della mensa dei figli: avvocato riminese condannato

Doccia fredda per un avvocato riminese che nel 2016, per ben sei mesi, non ha pagato la mensa, nonostante i suoi due figli frequentassero la struttura scolastica tutti i giorni. Quando poi ha ricevuto lo stesso il conto, ha presentato ricorso e in un primo momento il giudice di pace le aveva dato ragione, il Comune ha presentato ricorso e nei giorni scorsi il Tribunale di Ravenna lo ha accolto, così ora il legale deve pagare rette, interessi e ovviamente le spese legali: quasi 3mila euro solo per i pasti.