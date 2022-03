Rimini. Non si fermano all’alt: folle inseguimento per le strade e “strage” di punti per la patente

Condividi l'articolo

Inseguimento per bloccare una Fiat 500X, con tre persone a bordo, che non si sono fermate all’alt di una pattuglia della polizia di Stato a Rivazzurra. Gli agenti sono arrivati a Santa Giustina dove, la 500X, si era infilata in una strada senza uscita: bloccato immediatamente uno degli occupanti mentre gli altri due erano fuggiti a piedi. Dopo una breve ricerca, anche gli altri passeggeri sono stati fermati. Identificati il trio รจ stato denunciato a piede libero per resistenza e infrazioni commesse al Codice della Strada con relativa decurtazione di 33 punti dalla patente.