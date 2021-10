Condividi l'articolo









Non versarono la tassa di soggiorno, albergatori condannati per peculato. Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Rimini ha riconosciuto come penalmente responsabili per l’ipotesi di reato ipotizzata dall’accusa i legali responsabili di una ventina di hotel di Rimini e provincia che avevano scelto di essere giudicati con rito abbreviato.