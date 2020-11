Rimini. Norme anticovid: sorpreso e sanzionato il bar dell’entroterra riminese che proseguiva nella normale attività oltre gli orari consentiti

Per questo il gestore è stato identificato e sanzionato nei termini previsti dalla normativa.

Sempre sabato, nella mattinata, gli agenti hanno operato con una serie di controlli mirati in occasione dello svolgimento del mercato ambulante, in cui gli esercenti hanno l’obbligo di perimetrazione del proprio esercizio così da regolare l’afflusso ordinato dei clienti.

“Anche in questo caso – è il commento del Comando della Polizia locale riminese – abbiamo rilevato solo una violazione – sanzionata – delle disposizioni anticontagio previste. Un comportamento corretto da parte dei commerciati ed esercenti della nostra città che, almeno in questi primi giorni, si distingue, come emerge dai controlli quotidianamente effettuati, per il rispetto generale di quanto disposto dalla normativa.”