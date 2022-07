Rimini. Notte Rosa 2022, il modello organizzativo: le modifiche alla circolazione, il presidio a viabilità e sicurezza e il trasporto pubblico

Illuminazione notturna di tutte le spiagge, divieto di vendita e di utilizzo di contenitori di vetro, niente monopattini elettrici per il venerdì e il sabato nei luoghi e nelle fasce orarie degli spettacoli. Sono alcune delle misure organizzative, decise insieme alle forze dell’ordine e a tutti gli enti coinvolti, che Rimini metterà in atto in vista della Notte Rosa, la cui edizione 2022 si preannuncia a livelli record per turisti e partecipanti.

La Polizia Locale sarà impegnata in prima linea per la gestione della viabilità e della sicurezza di tutte le zone interessate dagli eventi, in sinergia con gli altri organismi competenti. Il personale di Polizia locale impiegato nei giorni del 1 e 2 luglio comprende 92 agenti a presidio della viabilità, una squadra speciale di 46 agenti sul fronte delle attività anti abusivismo, polizia giudiziaria, sicurezza urbana e 24 operatori per il servizio di prevenzione e controllo messo in campo dagli street tutor, gli addetti specializzati coinvolti nel progetto sperimentale di prevenzione integrata per il miglioramento della vivibilità e sicurezza della città.

“Ci prepariamo a una grande Notte Rosa con un calendario ricchissimo di appuntamenti da vivere in sicurezza e in modo sano – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – con un imponente dispiegamento di forze dell’ordine a presidio dei punti nevralgici e per il monitoraggio dei flussi che raggiungono i principali luoghi interessati dagli eventi”.

> Le modifiche alla circolazione

Le modifiche alla circolazione prevedono la chiusura al traffico, e divieto di sosta, del Lungomare Tintori, dal Porto a Piazzale Fellini, per lo svolgimento del “Tim Summer Hits”, il nuovo programma televisivo condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in programma venerdì 1 e sabato 2 luglio. In particolare, la chiusura totale temporanea al traffico veicolare del Lungomare Tintori, da via Destra del Porto alla rotonda del Grand Hotel, è disposta dalle ore 20.00 di venerdì 1° luglio alle ore 4.00 di sabato 2 e dalle ore 20.00 di sabato 2 luglio alle ore 4.00 di domenica 3 luglio. Mentre il divieto di sosta ha validità dalle ore 16.00 del venerdì 1° luglio alle ore 04.00 del 2 luglio e ancora dalle ore 16.00 del sabato 2 alle ore 04.00 della domenica 3 luglio. Per esigenze logistiche, i divieti di sosta e chiusura al traffico veicolare della Rotonda lato monte e della Via Colombo nel tratto tra la Via Bianchi e la rotonda del Grand Hotel saranno protratti sino alle ore 20.00 di domenica 10 luglio 2022.

Inoltre nelle serate dell’1 e 2 luglio, al fine di consentire l’accesso ed il deflusso dei pedoni partecipanti all’evento in Piazzale Fellini, è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare, nei periodi dalle ore 23.30 di venerdì 1 luglio alle ore 01.00 del sabato 2 luglio e dalle ore 23.30 del sabato 2 alle ore 01.00 di domenica 3 luglio delle vie:

– PRINCIPE AMEDEO, nel tratto dalle Vie Matteucci/Perseo alle Vie Beccadelli/Duca D’Aosta;

– BECCADELLI, nel tratto dalla Via Principe Amedeo al Viale Vespucci;

– DUCA D’AOSTA, nel tratto da Via Gioia a Via Principe Amedeo;

– VESPUCCI, nel tratto da Via Mantegazza a Via Beccadelli.

Per lo svolgimento dell’evento in piazzale Benedetto Croce, è prevista inoltre la chiusura totale temporanea al traffico veicolare del Piazzale Benedetto Croce e dell’area limitrofa, in particolare del lungomare Di Vittorio e del lungomare Murri, nei rispettivi tratti dalla via i Clown fino al cantiere del “parco del mare”. La chiusura è prevista dalle ore 7.00 del 30 giugno alle ore 13.30 del 3 luglio.

> Divieto per monopattini e distribuzione di contenitori di vetro in tutte le zone interessate dagli eventi

Nei luoghi degli eventi sarà inibito l’uso dei monopattini elettrici, in accordo con le società di gestione, dalle ore 20 alle ore 7 sia di venerdì 1° luglio che di sabato 2 luglio.

Inoltre è previsto il divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie e contenitori di vetro. Un divieto che vale per chiunque – compresi i distributori automatici – svolga attività di vendita o somministrazione di bevande da asporto in recipienti di vetro. Il divieto di vendere per asporto bevande in bottiglie e contenitori di vetro, è attivo nelle aree a mare della ferrovia e nelle adiacenze delle zone interessate dagli eventi, ed è valido dalle ore 20.00 di venerdì 1° luglio sino alle ore 7.00 di sabato 2 luglio; dalle ore 20.00 di sabato 2 luglio sino alle ore 7,00 di domenica 3 luglio. Il divieto è chiaramente riferito anche all’accesso nell’area delle manifestazioni con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro, durante gli orari di svolgimento delle medesime.

> La deroga al limite d’orario per le attività musicali.

Si ricorda anche che, in occasione della Notte Rosa, è derogato il limite temporale della durata degli intrattenimenti musicali su tutto il territorio comunale, prorogando lo stesso sino alle ore 2:30 dei giorni 1 e 2 luglio

> Il trasporto pubblico locale in occasione della Notte Rosa

Il trasporto pubblico locale è come sempre garantito dai servizi di linea della Start Romagna:

Linea 4: San Mauro Mare > Bellaria-Igea Marina > Viserba > Rivabella > San Giuliano Mare > Rimini FS

Fino alle ore 20.30 corse ogni 20 minuti, poi fino alle ore 2:05 corse ogni 15 minuti.

Linea 11: Rimini FS > Marina Centro > Bellariva > Miramare > Riccione P.le Curiel.

Fino alle ore 22.00 corse ogni 18 minuti, poi fino alle 2.00 corse ogni 30 minuti.

Linea 125: Riccione P.le Curiel > Misano > Cattolica

Fino alle ore 20.00 corse ogni 20 minuti, poi fino alle 2.00 corse ogni 13 minuti circa.

Metromare: collegamento giornaliero tra Rimini Stazione e Riccione Stazione, attivo fino alle 2.00 con corse ogni 10 minuti, venerdì 1 e sabato 2 luglio anche dalle 2.00 alle 3.00 corse ogni 20 minuti (ultima corsa da Rimini 3.00, da Riccione 3.00). Domenica 3 luglio servizio attivo fino alle 2.00 con corse ogni 10 minuti (ultima corsa da Rimini 2.00, da Riccione 2.24).

Per informazioni aggiuntive è possibile rivolgersi ai servizi START, attivi nei giorni feriali con orario 8.00-19.00 dal lunedì al venerdì, 8.00-14.00 il sabato: 199 11 55 77 – whatsapp 331 65 66 555. Prima di salire a bordo munirsi di regolare biglietto per l’andata e il ritorno. La Biglietteria START in stazione chiude alle ore 23.30. Oltre ai rivenditori autorizzati, restano disponibili le emettitrici di terra (piazzale stazione e capolinea Metromare), i titoli da app e la possibilità di pagare a bordo con carta di credito nei nuovi validatori senza sovrapprezzo StarTap. Info: www.startromagna.it

> I servizi di Hera

In occasione del capodanno dell’estate anche i servizi di Hera vengono potenziati:

Pulizia arenili: oltre ai servizi ordinari, per le giornate del 2, 3 e 4 luglio saranno impiegati operatori extra per la pulizia delle spiagge libere per ripristinare il decoro nei tempi necessari e renderle fruibili all’utente. Sono previsti interventi aggiuntivi di pulizia anche nel corso della giornata. In particolare, sabato 2 luglio si procederà con una pulizia tempestiva ed accurata delle spiagge interessate dai fuochi di artificio.

Pulizia stradale: potenziamento delle squadre di spazzamento per gestire il maggior carico di lavoro, in particolare in aggiunta al programma base previsto per il periodo, saranno aggiunte:

4 squadre composte da spazzatrice e operatori al seguito; ci sarà un presidio serale di due addetti al mantenimento e decoro dell’area interessata dal concerto in piazzale Fellini per entrambe le serate, il potenziamento del numero di addetti svuotamento cestelli di tutta la fascia costiera e il ripasso pomeridiano dei cestini sulle direttive principali della zona mare.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre garantito un servizio di presidio da parte di coordinatori per verificare costantemente correttivi e interventi extra.

Per gli eventi in programma è prevista la consegna di oltre 100 contenitori per la raccolta differenziata.