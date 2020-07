“Non mi compete di entrare nel merito dell’evento Notte Rosa che e’ organizzato dai Comuni e che comunque rappresenta una attrazione turistica importante per il nostro territorio soprattutto in un momento di difficolta’ come questo”. Così il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, sulla richiesta arrivata dal Comune di Riccione di convocare “un’unita’ di crisi” sull’evento.