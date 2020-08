Rimini. Nozze d’oro con Rimini per le sorelle Venturi di Bologna: le turisti fedeli premiate dall’assessore Sadegholvaad

E’ questa la migliore promozione per una destinazione come Rimini, famosa per il suo spirito di accoglienza e di cordialità che appartiene da sempre alla tradizione romagnola.

Ieri l’assessore Jamil Sadegholvaad ha portato il saluto della città e consegnato il riconoscimento riservato ai turisti fedeli alle sorelle Roberta e Francesca Venturi di Bologna, che ogni anno trascorrono le vacanze al residence Desirée di Marebello. La famiglia Venturi ha iniziato a frequentare Marebello dal tempo in cui la sorella maggiore passava le estati in colonia, mentre la famiglia soggiornava all’albergo Desirée, aperto nel 1958 dalla signora Anna, bisnonna di Anna Barilari, che ormai da 30 gestisce l’attività di famiglia, trasformata in Residence nel 2007. Una fedeltà lunga una vita che racconta anche la storia balneare della Riviera e della sua lunga tradizione di ospitalità.