Densa nube di fumo stamane a Viserbella. A fuoco due capanni di legno a ridosso di un’abitazione non distante dell’Italia in Miniatura. Due capanni nonostante il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco sono andati completamente distrutti con tutto quello che contenevano. Sul posto anche i Carabinieri per cercare di ricostruire le cause dell’incendio.